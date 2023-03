Volledige bestuur meldpunt Mores treedt per direct af: 'Imago aangetast'

Dekker ging uitgebreid in op het artikel dat de Volkskrant publiceerde, over het grensoverschrijdend gedrag van onder anderen haar man op de redactie van NOS Sport. Volgens Dekker bevat dat artikel 'een aantal onjuistheden' die zij graag recht wil zetten. Zo zou ze wel met de Volkskrant hebben willen praten, in tegenstelling tot wat in het stuk staat.

Een afspraak voor een gesprek werd volgens haar afgezegd door de redactie. Haar advocaat Korver laat weten dat de reden daarvoor was, dat hij geen antwoord wilde geven op de vraag of hij ook de advocaat van Egbers was.