Gemeente sluit illegale kroeg van Hells Angels in Utrecht, zes leden opgepakt

Eén van hen had verdovende middelen bij zich en een wapenstok. Het pand is direct gesloten.

Motorclub verboden

Vorig jaar juli oordeelde de Hoge Raad dat een eerdere uitspraak waarin Hells Angels werd verboden, in stand blijft. Daarmee werd de Hells Angels onherroepelijk verboden verklaard, aldus de politie. Alle uitingen van de Hells Angels na deze datum zijn verboden.

De motorclub werd verboden omdat ze geweld en misdrijven verheerlijkt en faciliteert. Hierdoor is de motorclub in strijd met de openbare orde. Ook de wereldwijde organisatie van Hells Angels mag niet actief zijn in Nederland, oordeelde de rechtbank in Utrecht in 2019.