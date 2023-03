Twee vrouwen vervolgd voor opruiing om spotprent van jihadist

Begin november 2020 werd een leraar van de school bedreigd, nadat hij een spotprent van een jihadist in zijn lokaal had opgehangen. Cartoonist Joep Bertrams maakte die spotprent na de aanslag op Charlie Hebdo, het Franse satirische tijdschrift dat in 2015 werd aangevallen door terroristen.

Godslastering

Een aantal leerlingen van het Emmauscollege beschouwde de tekening als godslastering en eiste dat de prent zou worden weggehaald. Zij dachten dat de bebaarde man op de afbeelding de profeet Mohammed was.