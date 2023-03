Homostichting mag na ophef toch krans leggen bij dodenherdenking Goeree-Overflakkee

Het verzoek werd neergelegd bij Oranjevereniging Ring van Oranje. Na overleg in het bestuur werd besloten dat Gay op Flakkee niet welkom was. Fish: "Ze waren bang dat Nieuwe-Tonge er niet klaar voor is. En dat is jammer."

De vereniging legt op haar Facebookpagina uit hoe ze tot haar besluit is gekomen: "Na veel wikken en wegen, met goede intenties, hebben we besloten hiervoor te bedanken. Vorig jaar was er een gedenkwaardige herdenking voor alle inwoners van Nieuwe-Tonge en dat willen we vooral zo houden. We willen eventuele onrust voorkomen."

Organisatie trekt handen nu af van herdenking

Na dit bericht, en vervolgens berichtgeving hierover in het AD, ontstond er veel ophef. Vooral op sociale media. Door die 'commotie en onrust' heeft de Oranjevereniging zojuist besloten de dodenherdenking dit jaar niet meer te willen organiseren. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman noemt de 'ontstane situatie heel verdrietig'. "Dit kent alleen maar verliezers."