Alarmerend rapport over toekomst op aarde: 'Wereld moet nu in actie komen'

Gaat er dan helemaal niets goed? Zeker wel. Het rapport vermeldt ook de 'hoopvolle ontwikkelingen' die er zijn. "Zonne- en windenergie, efficiënter energiegebruik, elektrificatie, groene infrastructuur, herbebossing en het verminderen van voedselverspilling zijn goed mogelijk, worden steeds goedkoper en kunnen rekenen op brede publieke steun." Er is alleen één probleem: het is allemaal nog lang niet genoeg.

Fossiel krijgt voorrang

Dit decennium is volgens het IPCC bepalend of de opwarming nog beperkt kan worden tot gemiddeld 1,5 of 2 graden. Maar CO2-uitstoot van de huidige fossiele infrastructuur brengen ons al voorbij de 1,5 graden. Er gaat nog steeds meer geld naar fossiel dan naar hernieuwbare energie.

Er is tot op heden dus nog veel te weinig gedaan om de uitstoot écht naar beneden te brengen. En dat geldt volgens het IPCC voor haast alle vlakken. Het beleid, technologie, financiën, overal is versnelling nodig. Op het gebied van financiën wordt vooral de mate waarin fossiel nog altijd voorrang krijgt op hernieuwbare bronnen als belemmering genoemd. Dat is nog vaak het geval.

'Elke fractie van een graad telt'

Eén van die hernieuwbare energiebronnen is uiteraard windenergie. Maar door klimaatverandering gaat het in de wereld steeds minder hard waaien. Toch zijn windmolens nog steeds erg nuttig. Je ziet het in onderstaande video: