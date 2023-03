Russische tank bij Vrijheidsmuseum Groesbeek beklad met letter Z

Dat bevestigt directeur Wiel Lenders na berichtgeving van De Gelderlander. Toen medewerkers van het museum erachter kwamen, hebben ze de bekladding zo snel mogelijk verwijderd, zegt Lenders.

Omstanders zagen het gebeuren

De politie is ook op de hoogte gebracht en het museum overweegt om aangifte te doen. "Dit is strafbaar", zegt Lenders. "Het is een historisch object dat wij in bruikleen hebben. We beraden ons op maatregelen." Volgens de directeur hebben omstanders het incident zien gebeuren. Het voorval duurde hooguit enkele tientallen seconden.