16-jarige jongen aangehouden: reed in gestolen auto 220 kilometer per uur

Dat schrijft de verkeerspolitie in een bericht op sociale media. Agenten kregen afgelopen nacht een melding dat er een Franse gestolen auto via de A16 Nederland in kwam rijden. Ter hoogte van Breda stond een politieauto klaar om hem op te wachten.

"Na een aantal minuten zagen wij dat het gestolen voertuig ons passeerde. Op onze snelheidsmeter zagen wij dat het voertuig met normale snelheid van ongeveer 120 kilometer per uur reed." Toen nog wel ja, maar het duurde niet lang voor de jongen zijn snelheid flink opschroefde.

Achtervolging met meerdere eenheden

Toen de agenten, inmiddels met meerdere eenheden, de auto wilden passeren, reed de jongen al 180 kilometer per uur. "De bestuurder leek niet van plan te zijn om voor ons te gaan stoppen."