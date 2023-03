Minderjarige jongen aangehouden voor mishandeling speler FC Groningen

Aan een verslaggever van ESPN vertelde Willems zelf dat hij wel 'tegen een stootje kan'. "Het is zeker niet normaal, maar we gaan met de club erover zitten en dan horen jullie later meer."

De politie laat weten dat naast de minderjarige jongen nog een man is aangehouden, ook voor mishandeling. Wat hij zou hebben gedaan, is onduidelijk.