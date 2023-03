Auto van Ko werd voor zijn neus gestolen: 'Ik dacht: wat gebeurt hier?'

Ko belde direct 112, het is dan 3.20 uur. "Ik zei: mijn auto is één minuut geleden gestolen. Ze vertelden dat het goed was dat ik er zo snel bij was." De politie zette het kenteken van Ko gelijk in het ANPR-systeem, waarbij er een melding binnenkomt als de auto, een hybride Kia, op de snelweg rijdt.

Auto onderweg naar Polen

Slechts acht minuten later werd Ko al teruggebeld: een politieagent in de buurt had de dief staande kunnen houden. Die probeerde er nog met een smoes mee weg te komen. "Hij vertelde dat hij een Poolse medewerker van mij was en toestemming had om in mijn auto te rijden. Onzin natuurlijk. Toen ik vertelde dat ik helemaal geen Poolse mensen in dienst heb, werd hij aangehouden."

In het navigatiesysteem van Ko's auto stond te lezen dat de dief onderweg was naar Warschau. "Je bent vanaf hier zo in Duitsland of België, dan was het te laat geweest en zag ik de auto nooit meer terug."