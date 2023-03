Boeren draaien vlaggen weer om: 'Hoop op betere tijden'

Dat zegt Evelyn de Jong van Kaasboerderij Jongenhoeve in Bergambacht tegen RTL Nieuws. Ze is dolblij met de uitslag van BBB die in haar provincie met 13,5 procent in de voorlopige uitslag het hoogst scoorde. "We hebben een kaaswinkel aan huis. De meesten die hier langskomen, zijn dus geen boer. Zij gaven altijd al aan vóór de boeren te zijn. Daarom hadden we al wel het idee dat het land achter ons stond, maar deze uitslag bewijst dat."

'Mensen staan achter ons'

En daarom moest de vlag - die bij De Jong al maanden op z'n kop hing - weer omgedraaid worden: "Gisteravond zagen we de uitslag en toen zeiden we gelijk: die vlag moet weer goed hangen. Dat hebben we daarom vanochtend gelijk gedaan. We zijn ontzettend blij dat zo veel mensen in Nederland achter ons staan, en met de vlag op deze manier laten we dat aan hen zien."