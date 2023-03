Zo kwam het OM tot de vervolging van Jeroen Rietbergen en Ali B

Ook andere verwondingen die overeenkomen met het verhaal van het slachtoffer kunnen dienen als bewijs. "Zoals een letselverklaring van een (huis)arts of een verklaring van een agent die ter plaatse komt of de emotionele staat van het slachtoffer vlak na het feit."

DNA-sporen

De bewijzen mogen nooit herleidbaar zijn tot slechts één bron. "Als een slachtoffer alleen tegen een vriendin vertelt wat er is gebeurd, is dat geen bewijs tegen een verdachte. Dan is ander bewijs zoals een letselverklaring nodig. Ook DNA-sporen van de verdachte kunnen goed helpen."

Het kan ook voorkomen dat een verdachte wel toegeeft dat er seksuele handelingen zijn verricht, maar ontkent dat er sprake was van dwang. Dat geldt bijvoorbeeld voor Jeroen Rietbergen. Hij heeft toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar zegt dat er nooit sprake is geweest van dwang, verkrachting of aanranding.

Toch kan dan een veroordeling volgen. "De rechter neemt dan van het slachtoffer aan dat er sprake was van dwang, en gaat voorbij aan de verklaring van de verdachte dat het vrijwillig was."