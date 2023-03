Jeroen Rietbergen en Ali B 'geschokt' en 'verbaasd', Borsato reageert niet

Nienke Wijnhoven: dankbaar voor vervolging

Nienke Wijnhoven is dankbaar voor het onderzoek van het Openbaar Ministerie dat heeft geleid tot de vervolging van bandleider Jeroen Rietbergen. Dat zegt haar advocaat Sébas Diekstra tegen RTL Nieuws. "Ze heeft eindelijk het gevoel dat zij erkenning krijgt voor wat haar is overkomen. Zij is dankbaar voor het gedegen en integere onderzoek dat heeft plaatsgevonden."

Wijnhoven deed in 2018 mee aan The Voice en wist het tot de finale te schoppen. De kandidaat, destijds 19 jaar, kreeg al snel te maken met bandleider van het programma Jeroen Rietbergen. In een uitzending van het programma BEAU vertelde ze onder meer hoe hij 'wel even ging voelen' toen ze boven de studio's gingen bekijken.

Wijnhoven hoopt dat anderen zich hierdoor gesterkt voelen om alsnog naar voren te treden. "Zij wil tegen andere slachtoffers zeggen: 'Het ligt niet aan jou en je bent niet alleen.'"