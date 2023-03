Ali B reageert op vervolging: 'Verbaast mij enorm'

Vanmiddag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Jeroen Rietbergen en Ali B gaat vervolgen in de zedenzaak rond talentenshow The Voice of Holland. Marco Borsato wordt niet vervolgd. Bij Ali B gaat het om twee gevallen van verkrachting en één van aanranding.

'Blij met seponeren één aangifte'

Tegen Ali B waren vier aangiftes gedaan. Eén daarvan is geseponeerd omdat niet kon worden bewezen dat sprake was van strafbare feiten. Ali B. zegt daarover blij te zijn. "Ik ben blij dat het OM de zaak heeft geseponeerd die zo prominent aan bod is gekomen in de BOOS-uitzending. Ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat er geen strafbaar feit is gepleegd. Het OM is het nu met mij eens."