Alle negen Eindhovense terreurverdachten vrijgesproken

De rechtbank op Schiphol heeft alle negen mannen uit Eindhoven vrijgesproken die ervan worden verdacht dat ze zich in een garagebox in Eindhoven voorbereidden op een terroristische aanslag. De negen mannen, van 18 tot 31 jaar oud, werden in september 2021 opgepakt.

De verdachten werden aangehouden, nadat er gesprekken waren onderschept over het doden of ontvoeren van landelijke politici. Premier Mark Rutte, PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet werden daarbij genoemd. Vrijspraak geëist Het Openbaar Ministerie had eerder al vrijspraak geëist tegen zeven verdachten. Tegen Marwan M. en Mohammad G., allebei 27 jaar oud, eiste justitie vier en drie jaar cel. Tijdens een lockdown in 2021 trainden ze in een garagebox, omdat sportscholen vanwege corona dicht waren. Tijdens de trainingen zouden M. en G. de anderen hebben opgejut. De rechtbank sprak hen echter ook vrij. De mannen hebben allen de Nederlandse nationaliteit. Acht zijn in Nederland geboren, één in Afghanistan. Volgens het OM zouden ze sympathiseren met het gedachtegoed van terreurorganisatie IS.