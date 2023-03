Advocaten kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij

De kroongetuige zei dat hij een week geleden van zijn advocaten had gehoord 'dat ze hem niet langer bijstaan'. Nabil B. zei dat hij achter gesloten deuren een toelichting wil geven, in verband met de veiligheid. De rechtbank ging daar na kort beraad mee akkoord. Het is onduidelijk hoe de zaak nu verdergaat.

Advocaat Onno de Jong, die de kroongetuige samen met Peter Schouten bijstond, laat telefonisch weten dat hij niks over de situatie kan zeggen in verband met zijn beroepsgeheim.

Strafzaak Marengo

Aanvankelijk stond een verhoor van de kroongetuige in de zaak van verdachte Saïd R. op het programma. Of en hoe dat verhoor gaat plaatsvinden, is ook niet duidelijk.

Begin deze maand kwam een vernietigend rapport uit van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, over de beveiliging van mensen die vermoord zijn rondom het Marengoproces. Nadat B. zich als kroongetuige had gemeld, is zijn broer Redouan evenals advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.