Drukste ochtendspits van het jaar met meer dan 1100 kilometer file

Het is vandaag de drukste ochtendspits van het jaar, meldt de ANWB. Er staat al meer dan 1100 kilometer file door heel Nederland, maar vooral in het midden en zuiden van het land is het druk.

Door de regen hebben auto's hebben meer ruimte nodig op de weg en rijden ze langzamer. Ook waren er meerdere ongelukken en zijn er wegwerkzaamheden aan de A7 in Groningen. Volgens de ANWB is het op dinsdag altijd druk op de weg, omdat veel mensen dan naar hun werk gaan. Dit geldt ook voor de donderdagen. Een week geleden was er ook sprake van een zeer forse ochtendspits. Toen stond er rond 08.00 uur in heel Nederland 1093 kilometer file. Ook toen waren regen en ongevallen de oorzaak voor de drukte.