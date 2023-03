Aangifte tegen studenten Vindicat: gaven ganzen als grap aan eerstejaars

Vindicat noemde het voorval in een persverklaring 'uitermate beschamend en onthutsend' en stelde dat 'wat is gebeurd, absoluut niet kan'. De studenten zelf zien dat inmiddels ook in, schreef de studentenvereniging. De studenten lieten weten dat zij onvoldoende door hadden dat dit 'absoluut niet grappig was' en zeiden 'enorme spijt te hebben'.

'Aangeboden om vrijwilligerswerk te doen'

De twee ganzen zouden volgens hen één dag in de kamer van het studentenhuis verblijven, de dieren zouden 'als verrassing na de vakantie' zijn gekocht. "Het is achteraf niet uit te leggen, dat we niet bedacht hebben hoe stressvol dit voor de dieren geweest heeft moeten zijn. We hebben dit volledig verkeerd ingeschat." De studenten zouden hebben aangeboden vrijwilligerswerk te verrichten voor de dierenambulance.

Van de Werd wil een zwaardere straf. "Ze hebben de dierenwet op verschillende punten overtreden: daar moeten zij voor gestraft worden. Ook omdat het een keer afgelopen moet zijn met studenten die denken dat ze dieren kunnen gebruiken voor dit soort grappen. Deze studenten nu straffen, laat andere studenten in de toekomst hopelijk twee keer nadenken voor ze dit doen."