Twaalf jaar cel en tbs voor misbruik van zeven oppaskinderen

De man heeft volgens de rechtbank een sturende en regisserende rol gehad in de misbruikzaak. De twee leerden elkaar in 2018 kennen en hadden een sm-relatie, waarbij de vrouw werd meegezogen 'in zijn steeds extremere seksuele fantasieën' en hij had haar volledig in zijn macht.

'Leven nooit meer hetzelfde'

Het misbruik met de kinderen 'werd langzaam opgebouwd'. Voor de kinderen, maar ook voor de ouders 'wordt het leven nooit meer hetzelfde', zei de rechtbank.

Naast de celstraf en tbs moeten Nancy en Peter ook schadevergoedingen betalen aan de kinderen: in totaal ruim 79.000 euro.