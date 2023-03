Noodkreet familie kroongetuige Nabil B.: 'We zijn niet veilig, vierde dode realistisch'

"Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de regie van de huidige hoofdofficier van Justitie Midden-Nederland", schrijft een van hen namens de familie in een boze brief die in handen is van RTL Nieuws.

Marengo

De familie voelt niet alleen de angst voor de dreiging vanuit Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in de strafzaak, maar is ook bang voor de eigen veiligheid zolang hoofdofficier Rutger Jeuken verantwoordelijk blijft voor de beveiliging.

"U draagt verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden rondom de beveiliging van familieleden van (broer) Reduan en de kroongetuige in het Marengo-proces."

Nieuwe hoofdofficier

In een reactie aan RTL Nieuws laat het Openbaar Ministerie weten dat binnenkort een andere hoofdofficier van justitie verantwoordelijk wordt voor de beveiliging van de familieleden.