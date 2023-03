Cultuuromslag nodig bij NOS Sport, maar hoe? 'Niet meer wegkijken'

Volgens psycholoog Ilona van Vlimmeren van ForLight GGZ, een instelling gespecialiseerd in grensoverschrijdend gedrag, maakt het subjectieve aspect het soms lastig om te zeggen of daadwerkelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag. "In sommige gevallen is het overduidelijk dat iemands grens wordt overschreden, maar niet in alle gevallen."

Context belangrijk

"Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij iemand de grenzen van de ander aantast of overschrijdt", zegt ze. "Of iemands grens wordt overschreden, kan afhangen van de context."

Van Vlimmeren somt voorbeelden op van grensoverschrijdend gedrag: stalken, dreigen, intimideren, manipuleren, seksueel getinte opmerkingen maken én machtsmisbruik. "Bij stalken weet je dat je iemands grens overgaat wanneer iemand zegt geen contact meer te willen, maar bij bijvoorbeeld intimidatie of seksueel getinte opmerkingen is die grens onduidelijker."

Ze spreekt vaak mensen die zich er niet van bewust zijn een grens te overschrijden of niet die intentie hebben, maar dit toch doen. "Dan is het van belang om uit te zoeken waar dat aan ligt."

Verbale vernedering

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden in privésituaties, maar ook op het werk. Daar hebben liefst 2,5 miljoen mensen te maken met verbale vernedering, intimidatie of grensoverschrijdend gedrag op de werkplek, blijkt uit onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) in 2021.