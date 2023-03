Platteland Groningen kwetsbaar voor criminelen, burgemeesters slaan handen ineen

De mogelijkheden voor criminelen zijn op het Groningse platteland ook groot omdat er op dit moment niet veel controle is. Gemeente, justitie, politie en ook bijvoorbeeld de marechaussee is vaak afwezig is. "De norm van 1 wijkagent op 5000 inwoners is niet doeltreffend in een uitgestrekt werkgebied met vele lintdorpen." In die dorpen wonen soms slecht een paar honderd mensen.

Wantrouwen tegen Den Haag

Opvallend is dat de onderzoekers concluderen dat er in de provincie 'redelijk veel (en steeds meer) begrip voor hennepteelt en drugshandel' bestaat. Het wantrouwen tegen Den Haag is groot.

De onderwereld probeert op verschillende manieren grip te krijgen op een buurt. Hoe dat gaat, zie je in onderstaande video: