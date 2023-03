Staart van de winter: 5 centimeter sneeuw en gevoelstemperatuur van -10

In het zuiden van het land geen sneeuwpret, maar dus ook minder gladheid. "De sneeuw valt boven de lijn Arnhem-Utrecht-Leeuwarden. Daaronder is het meer natte sneeuw en regen. Het wordt wel ook fris in de rest van Nederland, -1 of -2 graden", zegt Dorrestein.

Maandag 13 graden

De sneeuw blijft waarschijnlijk niet ontzettend lang liggen, al heeft 5 centimeter sneeuw wel even nodig om weg te smelten, weet Dorrestein. Dat kan morgen wel zomaar gebeuren, want het wordt een 'heel aardige dag', zegt de weerman.