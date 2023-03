Weer staking streekvervoer: minder bussen in hele land

"Het bleek niet haalbaar om met het aantal werkwilligen een passende dienstregeling te rijden", zegt Arriva over het vervoer in Limburg. De snelbus tussen Maastricht en Heerlen rijdt wel.

Onderhandelingen muurvast

De Arriva-bussen in Achterhoek-Rivierenland, exclusief Tiel, en de buurtbussen in alle regio’s rijden wel. Busreizigers in alle andere regio’s waarin Arriva actief is, moeten de hele dag rekening houden met rituitval van de bussen.