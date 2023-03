Je móét met de bus en zit in de hoek: uitsupporter steeds vaker een paria

Je denkt tegenwoordig dus wel twee of drie keer na voordat je een uitwedstrijd van je favoriete club bezoekt. Want áls je dat dan doet, zit je vaak ook niet op een mooie plek in het stadion. In Nederland zetten we – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en Engeland – de gasten vaak hoog boven in een hoek, daar waar niemand ze kan zien.

Het doet Keuning wel een beetje pijn. "In Duitsland en Engeland hebben ze besloten dat het bij de voetbalcultuur hoort, uitsupporters zitten daar prominent in het stadion, in Engeland zelfs verplicht op de eerste ring. In Nederland criminaliseren we ze. Met hekken, netten, en een plek in een hoek of bovenin."

Zangers voor de sfeer

Is het dan echt allemáál kommer en kwel in uitsupportersland? Dat ook weer niet. We sluiten af met een positief geluid. Letterlijk, want in het in dit artikel nog bekritiseerde Leeuwarden ging het vóór hun verbod juist heel goed. Keuning: "In de rust stond daar bij het uitvak elke wedstrijd een zanger. Lekker met een biertje in de hand een feestje maken. Goed voor de sfeer, en dat zie je dan ook terug op de tribune."