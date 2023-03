Zeven typen Nederlanders: dit onderscheid maakt SCP in nieuw onderzoek

Bredere blik

Het SCP vindt dat er een bredere blik nodig is om te zien hoe ongelijkheid er uitziet in ons land. "De samenleving is zo complex geworden dat alleen maar kijken naar traditionele tegenstellingen, zoals arm en rijk, tussen mensen niet meer voldoende is", zegt woordvoerder Bernadet Naber.

"Je kunt heel rijk zijn in Nederland maar niet meekomen in de samenleving omdat je digitaal niet vaardig bent, geen goed sociaal netwerk hebt of het Engels niet goed beheerst. Ongelijkheid is meer dan het hebben van een goed gevulde bankrekening."

Het planbureau laat zien dat economische ongelijkheid 'verstrengeld' is met andere ongelijkheden. Deze ongelijkheden kunnen persoonsgebonden (gezondheid, uiterlijk, zelfvertrouwen), sociaal (mensen met wie je over persoonlijke zaken spreekt, of die je kunnen helpen) en cultureel (muzieksmaak, voornaam, digitale vaardigheden) zijn.