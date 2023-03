Nederland heeft vieste water van Europa, en dat gaat geld kosten

Uiterlijk in 2027 moeten de door de zogenoemde Kaderrichtlijn Water aangewezen wateren voldoen aan de vastgestelde doelen. In Nederland gaat het om de stroomgebieden van de Eems, Rijn, Maas en Schelde. Net als in de onderzochte beekjes en stroompjes is het daar niet best gesteld met de waterkwaliteit. Dat heeft meerdere oorzaken.

Nederland afvoerputje van Europa

"Met onze landbouw, industrie, vervoer en hoge bevolkingsdichtheid voegen we verontreiniging toe", zegt onderzoeker Peter Schipper van de Wageningen Universiteit in hun vakblad. "Dat is intensiever geworden in een periode waarin niemand zich meer om ruimtelijke ordening bekommerde. Alles mocht overal; daarom lopen we tegen de grenzen aan van het water- en bodemsysteem."

En dan krijgen we ook de vervuiling van het buitenland er nog bij, zegt Schipper. "Nederland is al het afvoerputje van West-Europa: via beken en rivieren stroomt vervuild water uit het buitenland het land binnen."