Twee incidenten op één dag in IJsselstein: 'Zeker opvallend'

De straten liggen in dezelfde wijk in de plaats nabij Utrecht. Voor de brandstichting wordt een man tussen de 16 en 20 jaar gezocht met zwarte broek, zwarte jas, rode schoenen met witte zool, blauwe handschoenen.

Voordeur beschadigd

De vuurwerkbom ging later op de avond af, rond 21.00 uur. Daar raakte de voordeur beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar een man die er na het incident vandoor is gegaan, laat een politiewoordvoerster weten.