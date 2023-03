Rood reisadvies, maar Nederlands bureau biedt weer reizen aan naar Oekraïne

Dat vertelt directeur Tom Joosten aan RTL Nieuws. "We denken niet dat onze reizigers in gevaar komen als ze gaan, maar het is op eigen risico." Bij de reisorganisatie, die al jaren gespecialiseerd is in reizen naar de twee landen, zijn vanaf vandaag de reizen naar het Oekraïense Lviv en het Russische Sint-Petersburg weer te boeken.

Rood reisadvies: 'Ga er niet naartoe'

Oekraïne heeft op dit moment een rood reisadvies. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het te gevaarlijk is om naar het land te reizen. "Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe", klinkt het. Joosten: "Dat reisadvies staat ook bij onze reis naar Lviv beschreven. We wijzen iedereen er ook nog een keer op als ze gaan boeken. Maar het is niet verboden om naar het land te reizen."

En belangrijker: Joosten denkt dat het weer prima kan. "Je moet natuurlijk niet naar Bachmoet gaan, maar de kans dat er iets in Lviv gebeurt op dit moment, is bijzonder klein. Je zit daar niet in een gebied waar de kogels je om de oren vliegen. Dat kan natuurlijk veranderen, maar op dit moment is het in onze ogen veilig daar. En kijk naar minister Hoekstra, die was vrijdag nog Lviv. Hij gaat daar echt niet heen als daar de rakketten je om de oren zouden vliegen."