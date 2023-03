Baby die vrijdag in rivier de Lek werd gevonden, dreef in een tas

Vrijdagmiddag rond 13.00 uur werd de baby gevonden. "De melder trof tijdens zijn werk een overleden baby aan, drijvend in een tas in het water", laat de politie vandaag in een verklaring weten. "Meerdere hulpdiensten gingen direct naar de locatie toe en stelden het lichaam van het kindje veilig voor onderzoek."

Veel onduidelijkheid

Dat onderzoek is nu nog in volle gang. De politie kan al wel zeggen dat het om een meisje gaat. Maar wie de baby is, wat er met het kindje is gebeurd en wat de oorzaak van haar overlijden is, is nog onduidelijk. "Ook maakt de politie zich zorgen of de moeder wel medische zorg heeft gekregen."