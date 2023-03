Kritiek op verkiezingsdebat tussen drie partijen: alsof de keuze beperkt is

"Daarmee hebben we gekozen voor de twee grootste partijen, waar links nu voor het eerst een voordeel heeft omdat de PvdA en GroenLinks samen nu opeens één grote partij is", legde Pauw vanochtend in het Radio 1-programma Spraakmakers uit. En daar kwam, zo zag Pauw zelf ook, 'ontzettend veel ophef op'. "Maar wij denken met de hand op ons hart dat wij zo een integer programma kunnen maken."

Waar gaat de discussie dan over?

Die is tweeledig, legt politicoloog en psycholoog Roderik Rekker van de Radboud Universiteit in Nijmegen uit. Allereerst omdat andere partijen niet mee kunnen doen in het debat: "Nederland kent geen tweepartijensysteem, zoals in Amerika. De VVD, PvdA en GroenLinks hebben samen maar een beperkt deel van de zetels in Nederland. Met dit debat geef je die kleine afspiegeling van de samenleving veel meer aandacht dan de rest. Andere partijen zijn daar ontevreden over, en dat snap ik wel."

Maar belangrijker nog, vindt Rekker: door alleen deze partijen uit te nodigen, informeer je de kijker niet optimaal. "Want het gaat niet over een verkiezing tussen twee partijen. Het gaat over de provincies, met allerlei vraagstukken en heel veel partijen."

Dit gebeurt wel vaker toch, zo'n strijd?

Dat klopt, een debat tussen twee partijen is niet uniek of raar. Zo zaten Jan Paternotte (D66) en Joost Eerdmans (JA21) maandag nog tegenover elkaar aan tafel bij Jinek. Partijen zoeken daarnaast altijd een strijd in een campagne, zegt politiek verslaggever Frits Wester. "Een tweestrijd creëren is het makkelijkste: je wil de campagne zo simpel mogelijk houden voor de kiezer."