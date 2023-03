Spakenburg, the day after: iedereen geniet, spelers slapen uit

Op de club zijn verder nog weinig fans te vinden, die liggen allemaal nog hun roes uit te slapen. Zo ook de coach Chris de Graaf, die gisteren nog zei dat hij de overwinning 'even moest laten bezinken'. Bij zijn werk, op drie kilometer afstand, hebben zijn collega's nog niets van hem gehoord. "Die heeft het laat gemaakt, denk ik", zegt een collega. De Graaf runt z'n eigen salesbedrijf in het dorp.

Een paar minuten later klinkt plots een ander geluid: "Hij stapt nu onder de douche en komt eraan."

Weergaloos

Maar op werk zien ze de trainer niet meer. De Graaf snelt naar de club toe om de media te woord te kunnen staan. Hij laat stralend z'n telefoonscherm, met continu inkomende oproepen. "Ik voel me weergaloos. Als ik elke dag zo opsta, ga ik nog een mooi leven tegemoet."

Hij weet hoe bijzonder het is wat er gisteren is gebeurd, voor het team, maar vooral voor het dorp. "We hebben als club andere tijden gekend. Het is daarom fantastisch dat we de club met zoveel positiviteit op de kaart kunnen zetten."