Gemeente gaf bewust geen meldplicht aan veldbestormer PSV

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de man een handje is geholpen om het stadion binnen te komen. PSV heeft de persoon getraceerd die hem daartoe de gelegenheid heeft gegeven, meldt het Brabants Dagblad. Hij riskeert een stadionverbod, al is dat formeel nog niet zo uitgesproken.

Levenslang stadionverbod

PSV-directeur Marcel Brands pleitte direct na de wedstrijd voor een levenslang stadionverbod. Maar wat bleek: de man had al een stadionverbod én een gebiedsverbod. Hij kreeg in 2021 en 2022 al twee keer een taakstraf voor voetbalgerelateerde feiten. Dat riep de vraag op hoe dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kan worden.

"Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht", zei Brands na afloop.

Digitale meldplicht

Maar rond de meldplicht bestaan ook praktische bezwaren. Waar moeten supporters van een club, die over het hele land wonen, zich bijvoorbeeld melden tijdens de wedstrijd? Een mogelijke oplossing daarvoor zou een digitale meldplicht zijn. Die houdt in dat een overtreder zich rond een wedstrijd via een app moet melden. Via gezichtsherkenning en gps wordt dan vastgesteld dat de persoon zich niet in de buurt van het stadion bevindt.

De digitale meldplicht is in 2015 al in de voetbalwet aangenomen, maar wordt nog niet ingezet. De benodigde technologie zou nog niet aanwezig zijn.