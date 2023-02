Advies kankerdeskundigen: beperk gebruik nageldrogers met uv-lamp

Hoewel de wetenschappers concludeerden dat de celbeschadiging zorgwekkend is, bewijst het volgens hen nog niet dat uv-lampen met zekerheid kanker veroorzaken. Cellen in een laboratorium zijn namelijk kwetsbaarder voor schade dan cellen op de hand van een persoon. Daarnaast is het zo dat je in een nagelsalon, of tijdens het drogen thuis, slechts enkele minuten met je hand onder lamp zit.

KWF: 'Er zijn risico's'

Toch stelt de KWF Kankerbestrijding in een reactie aan RTL Nieuws dat dit onderzoek hoe dan ook duidelijk maakt dat er risico's aan het gebruik van uv-nageldrogers kleven. "Er is wel nog meer wetenschappelijk onderzoek nodig om er achter te komen hoeveel het risico op kanker door het gebruik van deze apparaten precies is en of je uv-nagellakdrogers veilig kunt gebruiken als dat maar een paar keer per jaar is."