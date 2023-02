VVD begint (weer) over strenger straffen: 'Kwaadaardige verkiezingsretoriek'

VVD over veiligheid, D66 over stikstof

Er is dus al over het wetsvoorstel gestemd, maar toch rakelt de VVD het onderwerp weer op. Niet verwonderlijk, stelt politiek verslaggever Fons Lambie. "In verkiezingscampagnes zie je dat partijen het liefst onderwerpen agenderen waar de kiezer die partij het meest mee associeert. Waarvan die partij zogenoemd 'issue owner' is." En dus praat de VVD graag over veiligheid.

Is de VVD de enige? Zeker niet. "Gaat de campagne of het debat over jouw thema, dan levert dat kiezers op, zo is de theorie", zegt Lambie. "Alle partijen proberen dat in campagne-activiteiten en verkiezingsdebatten voor elkaar te krijgen. Daarom begon VVD-kandidaat Schippers gisteren in het WNL-debat over veiligheid en strenger straffen. De PVV begint over migratie, het CDA over leefbaarheid in kleine dorpen, D66 over stikstof en GroenLinks over de klimaatdoelen."