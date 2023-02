Nederlanders hebben al recordaantal vakanties geboekt

Dat zegt Frank Oostdam, directeur van de ANVR. Hij is blij dat er na de coronaperiode weer zo veel vakanties worden geboekt: "De reisbeperkingen die tijdens de coronapandemie werden ingevoerd raakten de reisbranche hard. Dan is dit ongelooflijk goed om te zien."

Flinke stijging

Zo'n 1 op de 5 Nederlanders boekten in januari een vakantie naar het buitenland. En dat waren er in die periode dus nog nooit eerder zo veel, zegt de branche op basis van onderzoek onder meer dan 40.000 consumenten door marktonderzoeker GfK. Het is ten opzichte van vorig jaar, in de coronaperiode, sowieso een stijging van 50 procent. In vergelijking met 2019 is er sprake van een stijging van 13 procent.