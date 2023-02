Man (34) aangehouden voor schietpartij in café Rotterdam

Er is een 34-jarige man aangehouden in verband met de schietpartij gisteren in een café in Rotterdam. Bij de schietpartij raakten twee mannen gewond, van wie er één in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

De schietpartij vond gisteren rond 20.30 uur plaats in een café aan de Maashaven Oostzijde, in de wijk Feijenoord. Daar begon een man te schieten, waarna mensen in het café hem vastpakten en het wapen van hem af wisten te pakken. "Dat was heel heldhaftig", zei een woordvoerder van de politie gisteren al. De verdachte rende daarna het café uit en sloeg op de vlucht. Lees ook: Twee gewonden door schietpartij in café in Rotterdam De politie startte gisteren gelijk een groot onderzoek. Er werd gesproken met meerdere getuigen, camerabeelden werden bekeken en er werd een forensisch onderzoek verricht. Daardoor kon de verdachte, een 34-jarige Rotterdammer, vanmiddag in zijn woning worden aangehouden. Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee!

