Alle maatregelen overboord: dit zijn de lessen van 3 jaar corona

2. Besluitvorming in de zorg

De ziekenhuizen werden tijdens de eerste golf van coronabesmettingen overvallen door enorme aantallen opnames. Met flinke krachtinspanningen werd een zogenoemde 'code zwart' voorkomen. Dat is de situatie waarin zorgbehoevende mensen geen plek in het ziekenhuis kunnen krijgen, en er keuzes gemaakt moeten worden wie er wél een plek krijgt en wie - met mogelijk fatale gevolgen - niet naar binnen mag.

Zover kwam het niet. En daar is ic-hoofd Peter de Jager van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch trots op. "Hoe we tijdens de eerste en tweede golf alles konden organiseren was echt bijzonder."

Er zouden best wat dingen zijn in de werkwijze tijdens corona die De Jager zou willen behouden voor de toekomst. Bijvoorbeeld over besluitvorming in het ziekenhuis. "Professionals, verpleegkundigen en dokters waren in de lead. Als je die mensen de zaken laat regelen, dan kom je een heel eind. Dat was echt een belangrijke les", zegt De Jager. Maar hij is er bang voor: "We dreigen nu toch weer terug te vallen naar het volgen van regeltjes."

Dat de coronamaatregelen zijn verdwenen, betekent niet dat er niemand meer last heeft van de ziekte. Mariska bijvoorbeeld heeft al drie jaar post-covid, net als vele anderen. We spraken haar in december vorig jaar. "Ik leef binnen vier muren", zegt ze in onderstaande video: