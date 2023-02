Voortvluchtige tbs'er Sherwin W. gepakt in Spanje

De voorvluchtige tbs'er Sherwin Benshomin W. is vandaag in Spanje opgepakt, dat meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht.

"De man werd in de omgeving van Murcia opgespoord en aangehouden in een gecoördineerde actie tussen FAST (Fugitive Active Search Team) Nederland en Spanje", meldt het OM. Ontsnapt uit Pompekliniek W. (27) ontsnapte in juni vorig jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen. Het OM: "Daar zat hij een straf uit voor onder meer een gewapende overval, waarbij een slachtoffer om het leven kwam." het OM meldt dat in de zoekactie ook is samengewerkt met Duitsland en België. "Het Openbaar Ministerie gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland." W. ontsnapte samen met Luciano D. uit de Pompekliniek. Die laatste werd begin juli vorig jaar aangehouden bij een tankstation in Den Haag. Een getuige zag de aanhouding toen gebeuren. Hier lees je zijn verhaal.