Reddingsteam bedankt voor werk in Turkije: 'Nederland kan trots zijn'

"Ze hebben in de meest zware omstandigheden ongelooflijk werk verricht", zei premier Mark Rutte. De leden van het Nederlandse reddingsteam vertelden op het Catshuis, een week na hun terugkeer in Nederland, onder meer hoe het zware werk eraan toe ging in Turkije.

'Zeer onder de indruk'

Rutte: "Daarbij ben ik zeer onder de indruk van de heftige en emotionele verhalen van de USAR-leden die ter plaatse waren, maar ook van de collega's die vanuit Nederland coördineerden, ondersteunden en voorbereidingen troffen. Nederland kan trots op dit USAR-team zijn."