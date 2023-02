Bijzonder weerfenomeen boven Noordpool, maar we merken er (nog) niet veel van

De komende dagen blijft ons weer aan de saaie kant. Het wordt de komende dag een graad of 10 en vanaf vrijdag een graad of 6, 7. In de nacht kan het een klein beetje vriezen, zegt meteoroloog Marjon de Hond van Buienradar. "Er is ook kans op een winterse bui, met misschien wat hagel."

Vanaf zondag zonniger

Niet al te spannend dus, zoals de laatste tijd eigenlijk weinig bijzondere weergebeurtenissen zijn. "Dat komt doordat we onder een hogedrukgebied lagen en die bepaalde ons weer." Nu hebben we te maken met enkele storingen, zegt De Hond. "In de loop van het weekend komen we weer onder zo'n hogedrukgebied te liggen. Er wordt koudere lucht aangevoerd, maar er is ook meer zon."