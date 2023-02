Voetbalwereld in rouw na dood Christian Atsu: 'Herinnerd als heel warm mens'

Atsu speelde in zijn tijd bij Vitesse met het rugnummer negentien. Supporters van Vitesse zullen daarom in de negentiende minuut de voetballer eren. "Op dat moment worden lichtjes ontstoken in het uitvak", laat een woordvoerder van de club weten.

'Hartverscheurend nieuws'

Atsu wordt niet alleen herinnerd als een goede voetballer, maar ook als een mooi mens. "Hij had een warme en vriendelijke persoonlijkheid en stond altijd voor iedereen klaar."

"Er zijn genoeg voorbeelden die laten zien wat voor een warm hart hij had", gaat de woordvoerder verder. Zo kocht Atsu in de zomer van 2020 tien seizoenkaarten voor gezinnen die het financieel wat lastiger hadden. "Dit was voor mij de makkelijkste beslissing. Ik ben zo blij om iets terug te kunnen doen voor mijn oude club en haar supporters. Dit was het enige juiste om te doen", liet Atsu destijds weten.

Vitesse laat weten 'aangeslagen te zijn door het vreselijke nieuws'.