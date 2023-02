Zacht weer dit weekend én overwegend droog in carnavalsgebied

De dag begint met bewolking in heel het land. In de loop van de dag komt in het westen en noorden nog een zonnetje tevoorschijn, maar in het oosten kan het nog bewolkt blijven. "Ook is er kans op regen", zegt Thijs Smink van Buienradar. Ook is er in het Waddengebied kans op windstoten van 75 kilometer per uur.

Het is een vrij zachte dag vandaag, met temperaturen tussen de 11 en 12 graden.

In het zuiden van het land is het overwegend droog. De carnavalsvierders kunnen daarom bijna de vlag uithangen. Bijna, want in de ochtend en aan het begin van de middag is er nog kans op een druppel regen.