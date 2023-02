Water, kou en veel geluk: zo overleven aardbevingsslachtoffers onder het puin

Annemieke Boendermaker was ook als SEH-arts in Turkije en zat in hetzelfde team als Kuypers. De aardbeving gebeurde 's nachts, veel slachtoffers lagen in bed. Van Turkse reddingswerkers hoorde Boendermaker dat in sommige gevallen het deken de redding was geweest. "Een beetje warmte en bescherming. Dat hielp."

'Mensen hallucineren'

Maar dekens helpen je op de lange termijn natuurlijk niet. Ook Boendermaker spreekt over het belang van water. "Qua vochtverlies zijn er bepaalde gradaties. Op een gegeven moment gaan je organen falen. Langzaamaan ga je in comastand. Mensen die nu gered worden, hallucineren vaak."

Boendermaker vertelt over een tragisch verhaal dat ze hoorde van een reddingswerker. "Een jongetje werd gered. Zijn ouders lagen in een ruimte naast hem en waren overleden. Toen de reddingswerker hem ging halen, riep hij naar zijn overleden vader: papa er komt een vreemde man me halen, wat moet ik nou doen? Het was erg ontroerend, dit jongetje was compleet in de war..."