OM eist levenslang tegen Said R., vermeende rechterhand van Taghi

De zaak tegen R. liep achter, onder meer omdat hij vastzat in Colombia en de strafzaak al was begonnen zonder dat hij aan Nederland was uitgeleverd. Ook was er sprake van een advocatenwissel. R. (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd.

De rechtbank is van plan in oktober van dit jaar uitspraak te doen.