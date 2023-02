Tweede Kamer eist erkennen homohuwelijk op Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Onbegrijpelijk, vindt de Tweede Kamer. VVD, D66, PvdA, GroenLinks en JA21 roepen verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen op om met de eilanden in gesprek te gaan om hen te bewegen hun verzet tegen het homohuwelijk op te geven.

In december oordeelde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de eilanden in hoger beroep in twee zaken dat Curaçao en Aruba het homohuwelijk moeten openstellen. De regeringen van de Caribische eilanden weigeren dat en gaan in cassatie tegen de uitspraak.

'Eén koninkrijk'

Formeel kan Nederland daar weinig aan doen. "Het koninkrijk is geen koloniaal rijk", zei premier Rutte eerder. Maar zijn eigen partij, de VVD, wil zich daar niet bij neerleggen. "Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn weliswaar autonome landen, maar tegelijkertijd weten ze ons altijd te vinden als ze iets nodig hebben van ons", zegt Kamerlid Kamminga. "Dan willen ze wel één koninkrijk zijn. Nou, dat moeten we dan ook zijn bij het homohuwelijk."

Ook PvdA-fractievoorzitter Kuiken vindt het moeilijk te verkroppen dat de drie Antilliaanse eilanden hier zo moeilijk over doen. "De staatssecretaris moet dus met ze in gesprek en duidelijk maken dat deze opstelling onaanvaardbaar is."