Zoveel mensen, zo weinig slaapplekken: daklozen in de kou in Rotterdam

Wijkagent André van Wingerden van Rotterdam-Spangen kreeg vorige week een appje van een dakloze. De vrouw was haar plekje als 'bankslaper' kwijt en op zoek naar onderdak. Hij reageerde dat hij wel een plekje voor haar zou regelen in de winteropvang, die in Rotterdam opengaat als het kouder aanvoelt dan 0 graden.

Maar er was geen plek. Volgens de weersverwachtingen werd het 1 graad de dag erna. En dat betekent in Rotterdam: winteropvang dicht. "Ik snap dat er regels zijn", zegt Van Wingerden. "Maar dit?"

Hij probeerde nog wat andere opvangplekken in Rotterdam, maar niets lukte. Daar schuilt het probleem, zegt hij. "Er zijn zoveel daklozen in Rotterdam, maar zo weinig plekken. Ik vind dat er echt iets moet gebeuren. Dit kunnen we niet meer verantwoorden."

Slecht zicht op groep

In totaal zijn er in Rotterdam 273 slaapplekken voor dak- en thuislozen, verdeeld over negen locaties in de stad. Er staan 65 mensen op een wachtlijst voor daklozenopvang. Ook landelijk is dit een groeiend probleem, ziet het Leger des Heils, de organisatie die dak- en thuislozen opvangt. "De daklozenopvang zit overvol", zegt een woordvoerder.

Volgens Michelle van Tongerloo, straatarts bij de Pauluskerk en huisarts in Rotterdam-Zuid, is die wachtlijst problematisch. Ook is het probleem veel groter dan de cijfers laten zien. "De cijfers van het aantal dak- en thuislozen zijn onbetrouwbaar", zegt ze.