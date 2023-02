Greenpeace: binnen twee weken stikstofmaatregelen, anders rechtszaak tegen overheid

De doelstellingen van het kabinet zijn volgens Greenpeace een voorbeeld van 'too little, too late'. Voor de meest kwetsbare natuurgebieden is veel meer haast geboden. Die zouden al in 2025 aan de grenswaarde voor stikstofdepositie moeten voldoen om onherstelbare schade te voorkomen. Dat zegt niet alleen Greenpeace, dat staat in diverse rapporten – ook die in opdracht van het ministerie zijn geschreven.

Maar is binnen twee jaar die doelen verwezenlijken niet een beetje snel? "Dat is het verhaal van de afgelopen jaren", zegt Palmen. "Het is te snel, het is te moeilijk, het kan niet, het past niet. Het kan wèl. Je kan vergunningen binnen anderhalf jaar intrekken. En dan is dat per direct effectief voor de natuur."

Alle beetjes helpen

Er zijn inderdaad natuurgebieden waarbij elke beetje stikstof al te veel is, zo bevestigt Wim de Vries, stikstofexpert en hoogleraar aan de WUR. "Maar het is onmogelijk om dat doel van nul stikstofdepositie te halen", zegt hij, "omdat een aanzienlijk deel van de in Nederland neergedaalde stikstof uit het buitenland afkomstig is."