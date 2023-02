Saharastof daalt morgen neer, vooruitzichten carnaval zijn goed

Dat vertelt meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar. "Het is geen enorme lading Saharastof die er nu in de lucht hangt, we hebben het wel eens spectaculairder meegemaakt. Maar het zit er wel, en morgenochtend is de concentratie daarvan het hoogst."

Nu al in de lucht

Het stof was een paar dagen geleden al vanuit Afrika, via de Canarische eilanden, aan haar reis naar Nederland bezig. Vandaag is het hier aangekomen, vertelt Middendorp. "Er hangen nu sluierwolken boven ons land en daarboven zit Saharastof."

Maar daar merken we morgen dus pas wat van, want dan gaat het regenen. Die regen neemt het stof dan mee naar beneden. "En als het niet te hard of te veel regent, spoelt het niet weg. Dan kan het op de auto of op de tuintafel blijven liggen."