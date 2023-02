Veel steun voor Alex S. bij rechtszaak rond zelfmoordmiddel: 'Heel blij mee'

Nabestaanden van twee van hen waren aanwezig in de rechtbank. Bij hen geen steun voor Alex, maar juist tranen. Ze willen ook spreekrecht tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar dat is in deze zaak verboden. S. wist niet dat er nabestaanden zouden komen, vertelt hij aan RTL Nieuws. Hoe hij het vond dat enkelen zichtbaar aangedaan waren? "Nabestaanden zijn vaak niet blij, voor hen voelt het alsof ik ze iets heb ontnomen."

"Zij houden mij verantwoordelijk voor de dood van hun geliefden. Maar het is de eigen verantwoordelijkheid van die mensen, zij hebben zelf besloten een einde aan hun leven te maken."

Recht op zelfbeschikking

S. maakte voor de verkoop onder meer gebruik van berichtendienst Telegram. Justitie gaf eerder aan de berichten hiervan ingezien te hebben, en daar zou 'een ontluisterend en kwalijk beeld' uit naar voren zijn gekomen. Maar uit die berichten werd ook duidelijk waarom S. het middel verkocht. "De verdachte is een voorvechter voor het recht op zelfbeschikking. Volgens hem zou ieder zijn leven moeten kunnen beëindigen door middel van een zelfdodingsmiddel."

En dat was dus ook het standpunt van de tientallen demonstranten in de rechtbank vanmorgen. Toch is S. 'onzeker over de toekomst', vertelt hij. "Nu gaat het goed met mij. Ik ga naar school, spreek af met mensen. Maar ik kijk met veel onzekerheid naar de inhoudelijke behandeling van de zaak. Ik weet niet wat ik kan verwachten van de uitspraak."

Op 3 en 4 juli moet S. opnieuw voorkomen, dan volgt ook de strafeis van het Openbaar Ministerie.