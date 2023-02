Wat is er over van de cancelcultuur? Lil Kleine verbreekt record met nieuwe hit

Met zijn nieuwe single, die afgelopen vrijdag uitkwam, laat de rapper voor het eerst weer muzikaal van zich horen. Zijn nieuwe nummer Herinnering lijkt bij veel mensen in goede aarde te vallen. Het verbreekt zelfs het Spotify-record van meest gestreamde track in Nederland op de eerste dag na release: de single werd vrijdag ruim 846.000 keer beluisterd.

Ontcanceling?

Cancelen is het cultureel boycotten van een persoon. Of er in het geval van Lil Kleine al sprake is van 'ontcanceling' durft mediawetenschapper Simone Driessen van de Erasmus Universiteit nog niet te zeggen. "Als wetenschapper is het lastig om hier nu al wat over te zeggen, omdat het pas net aan het ontstaan is."

Volgens Driessen hangt het 'ontcancelen' van iemand af van de aantijgingen die tegen hem of haar lopen en hoe die daarmee omgaat. "Je kunt ervan herstellen als je publiekelijk boete doet", zegt ze. "Of als je heel netjes aangeeft, bijvoorbeeld na een oordeel van een rechter, dat je inderdaad fout zat en daar bewust iets mee hebt gedaan of gaat doen."